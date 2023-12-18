اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكى وزوجته (فيديو)

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:36 ص
رويترز: حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكى وزوجته (فيديو) سيارة الرئيس الأمريكي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن حادث تصادم وقع بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن.

فيما قال الشاهد إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وتداول رواد موقع "إكس" فيديو مصور لمحيط الحادث وكتب مغرد: اصطدمت سيارة بجزء من موكب بايدن المتوقف الليلة في ويلمنجتون - اصطدمت للتو بسيارة دفع رباعي كانت قد أغلقت أحد الشوارع بينما كان بايدن يحضر حدثًا انتخابيًا.

وأضاف: "الظروف لم تكن واضحة، وحمل بايدن والسيدة الأولى سيارتهما وغادرا".

 







سيارة الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي

بايدن

جيل بايدن

أمريكا

حادث تصادم

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة