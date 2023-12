رويترز: حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكى وزوجته (فيديو)

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن حادث تصادم وقع بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن.

فيما قال الشاهد إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وتداول رواد موقع "إكس" فيديو مصور لمحيط الحادث وكتب مغرد: اصطدمت سيارة بجزء من موكب بايدن المتوقف الليلة في ويلمنجتون - اصطدمت للتو بسيارة دفع رباعي كانت قد أغلقت أحد الشوارع بينما كان بايدن يحضر حدثًا انتخابيًا.

وأضاف: "الظروف لم تكن واضحة، وحمل بايدن والسيدة الأولى سيارتهما وغادرا".

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.



The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl