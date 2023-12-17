ذا هيل: ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير فى السباق نحو البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت استطلاعات رأى حديثة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس بايدن فى ولايات رئيسية متأرجحة، والتي يمكن أن تحسم نتيجة انتخابات 2024، بما يشير إلى أن ترامب لا يهيمن فقط على سباق الترشح الجمهورى، ولكنه فى موقف قوى أيضا للعودة إلى البيت الأبيض قبل أقل من عام قبل يوم الانتخابات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن ترامب يتفوق على بايدن فى أي سباق افتراضى بينهما سواء بوجود أو فى غياب مرشح عن حزب ثالث على بطاقة الاقتراع فى ولايات من بينها فى جورجيا وميتشيجان ونيفادا وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا، وفقا لاستطلاع حديث.

وكان بايدن قد فاز فى هذه الولايات فى انتخابات 2020، بينم سيحتاج ترامب إلى خطف بعضها حتى يفوز فى انتخابات 2024.

وتؤكد الأرقام أن هناك عمل يتعين على بايدن أن يقوم به حتى فى الوقت الذى يتفق فيها الخبراء والمخططون الاستراتيجيين على أن الكثير يمكن أن يتغير فى الأشهر العشرة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات.

ويقول نيك ترانر، المسئول السابق بحملة ترامب إنه يعتقد أن هذا الوضع يوضح الموقف الراهن لمسار الرئيسين الحالي والسابق فى سباق نوفمبر 2024.

وكان استطلاع رأى قد نشر هذا الأسبوع قد أظهر أن ترامب يتقدم على بايدن بقارق 5 نقاط فى جورجيا، وهى الولاية التي فاز بها بايدن فى 2020 بفارق نحو 12 ألف صوت. كما وجد الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق 10 نقاط فى ميتشيجان حيث فاز بايدن بفارق 155 ألف صوت فى الانتخابات الأخيرة.

ووجد الاستطلاع أن الأغلية فى كلا الولايتين، 54% فى جورجيا و56% فى ميتشيجان، يعتقدون أن سياسات بايدن قد فاقمت الأوضاع لاقتصادية بينما يصارع بايدن للترويج لما يعتقد مساعدوه أن اقتصاد قوى للناخبين.