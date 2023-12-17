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وزارة التموين تطرح عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيها بمنافذها

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:14 ص
وزارة التموين تطرح عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيها بمنافذها زيت الطعام
كتب ـ مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث يتم طرح عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيها، بجانب أيضا طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها، وطرح منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة معدلات ضخ السلع يوميا بالمنافذ وتوجيه مديريات التموين بشأن استمرار تكثيف الحملات الرقابية في كل الأسواق للتصدي لأى مخالفات.






وزارة التموين

سعر زيت الطعام

سعر زيت الطعام بمنافذ التموين

سعر زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

مخزون زيت الطعام



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