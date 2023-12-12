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وزارة الزراعة: زيادة ضخ السلع الأساسية فى منافذ الوزارة بتخفيضات 30%

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:33 ص
وزارة الزراعة: زيادة ضخ السلع الأساسية فى منافذ الوزارة بتخفيضات 30% منافذ وزارة الزراعة - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة ضخ السلع الأساسية في منافذها الثابتة، بتخفيضات تتراوح من 20-30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين لضمان منع الاحتكار.
 
وتتضمن السلع التي سيتم ضخها "الخضار والفاكهة – البقوليات بجميع أنواعها – اللحوم البلدى وأيضاً اللحوم المجمدة ومصنعاتها –دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع بشكل يومى فى كافة المنافذ.
 
يأتي ذلك في اطار مبادرة "من خير لأهالينا" التي تتضمن ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجودة بمزارع الوزارة، والحرص على جودة هذه المنتجات، مع الرقابة والشفافية على منافذ الوزارة.
 
 






وزارة الزراعة

السلع الغذائية

منافذ الزراعة

من خير لأهالينا



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