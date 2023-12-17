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تموين بورسعيد: استمرار صرف كيلو سكر حر للبطاقات التموينية لـ 3 مستفيدين فأقل

الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:00 ص
تموين بورسعيد: استمرار صرف كيلو سكر حر للبطاقات التموينية لـ 3 مستفيدين فأقل سكر - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أكد محمد عوض، مدير عام تموين بورسعيد، أنه يتم الاستمرار في صرف كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت اشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. 
 
وأضاف "عوض"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم صرف كميات من سلعة السكر إضافية لأصحاب البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل. 
 
وأوضح أنه يتم صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

 







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