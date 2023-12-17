اليوم السابع
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تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بنى سويف

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:36 م
تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بنى سويف تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.  

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  100 ألف و168 رأسا، منها: 88 ألفا  و555 من الأبقار، و10 آلاف و327 من الجاموس، و1286من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.  

جدير بالذكر، أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 

 

 






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