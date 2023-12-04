تحصين 180 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية فى كفر الشيخ

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تحصين الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، وترقيم الماشية، إضافة لتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور، والأمراض الوبائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشبخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضمن الحملة القومية التي تشهدها المحافظات، تمكنت من تحصين 180 ألف رأس ماشية، من مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بالقرى والمراكز، إضافة إلى ترقيم الماشية، مؤكداً أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من تحصين 220 ألف رأس ماشية.

وأضاف بشار، كما جرى تحصين 65 ألف و520طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيو، كما تم تحصين بأجر 8480 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، وتم عمل التقصى النشط لرصد فيروس إنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الشيخ مبارك مركز البرلس.

وأكد بشار، أنه تم أخذ 30 عينة من الطيور من 10 منازل، وتم إرسالها إلى المعامل المرجعية للفحص وجاءت النتيجة سلبية، كما تم تطهير 3 أسواق و4 رسشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين ،كما تم سحب 180عينة، ما قبل البيع من 15 مزرعة بإجمالي 65 ألف طائر، وجرى منح 46 تصريح نقل الطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة.