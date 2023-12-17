السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد سيدة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.م.م" بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ا.ح.ن" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتعدى على حرمة الحياة الخاصة بها بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد السيدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال سرقة حسابها الشخصي ونشر صور خاصة بها مع إرسال عبارات مسيئة لها وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم نشر هذه الصور، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.