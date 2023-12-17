اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة الشروع فى قتل فتاة بسوهاج

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:07 م
السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة الشروع فى قتل فتاة بسوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج ـ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة "ع.ا.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامها بالشروع في قتل المجنى عليها "ك.ف.ف" بأن تعدت عليها بسلاح أبيض وضربها فى رأسها بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليها في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقامت بضربها بسلاح أبيض ، كما قامت بسحلها على الدرج قاصدة قتلها واستخدمت أيضا أداة حديدية للتعدى عليها ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 






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