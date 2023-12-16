أخبار مصر.. مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. وتعلن الحداد 3 أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نعى جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. وتعلن الحداد 3 أيام

نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وزارة التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.

الديوان الأميرى يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

أذاع تليفزيون الكويت منذ قليل، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة. رئيس بعثة دولية: انتخابات الرئاسة المصرية ستكتب فى التاريخ قال كوفي كونكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ، مشيرا إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق، مؤكدا على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية . وزارة التعليم: عقد تدريبات للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الثانية تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريبات بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثانية على التوالى، حيث تستعد الوزارة لعقد تدريبات رياضية أو بدنية وذهنية للمعلمين على أن يتم إخطار المعلمين المستهدفين قبل التدريبات بفترة كافية. ائتلاف نزاهة: رصدنا عدة مظاهر فى الانتخابات الرئاسية تستحق الثناء قال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة ، إن نسبة المشاركة تخطت 50% في الانتخابات الرئاسية، لافتا أن متابعي الائتلاف رصدوا عدة مظاهر تستحق الثناء، تكشف عن روح الشعب المصري ورغبته في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والتاريخي، وكان من أهم هذه المشاهد اصطحاب بعض الناخبات لأطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن. الرى ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء أعلنت وزارة الموارد المائية و الرى رفع حالة الطوارىء القصوى بمحافظات الجمهورية، طوال موسم الشتاء للتعامل حالات التقلبات الجوية والأمطار والسيول، وذلك فى اطار استعدادها لاستقبال الامطار.

إعلام فلسطينى: الاحتلال خسر عشرات الجنود خلال 72 ساعة