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مصر تنعى أمير الكويت وتعلن الحداد 3 أيام.. والرئاسة: كان داعمًا لأمته

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:42 م
مصر تنعى أمير الكويت وتعلن الحداد 3 أيام.. والرئاسة: كان داعمًا لأمته الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد الجالى

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نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023. 
 
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية:"ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.
 
وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.






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