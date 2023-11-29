وقال أمير الكويت - في برقية التهنئة التي أرسلها الثلاثاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.