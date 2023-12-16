وزارة التعليم: الالتزام بمنهج الفصل الدراسى الأول عند وضع أسئلة الامتحانات

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الالتزام بمنهج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية عند وضع أسئلة الامتحانات، المقرر أن تبدأ يناير المقبل، مضيفة أن جميع أجزاء المقرر الدراسى مطلوب عند تقييم الطلاب فى منهج الترم الأول.

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).