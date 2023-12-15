وسائل إعلام أمريكية: إصابة سفينة شحن ثانية بصاروخ باليستى أطلق من اليمن

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة سفينة شحن ثانية بصاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وقال مسؤول أمريكي لـ apnews: "مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أصاب سفينة شحن في البحر الأحمر".

وقد نقلت وسائل إعلام ألمانية، عن متحدث باسم شركة الشحن الألمانية هاباج لويد، قوله إن السفينة "الجسرة" التابعة لها تعرضت لهجوم يوم الجمعة أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني، ولم يصب أي من أفراد طاقمها.

ووفق رويترز، أضاف المتحدث: "ستتخذ شركة هاباج لويد إجراءات إضافية لضمان سلامة أطقمنا"، ورفض الخوض في التفاصيل .