اليوم السابع
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مسئول أمريكى: مقذوف الحوثيين على السفينة الليبيرية تسبب فى نشوب حريق بها

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:39 م
مسئول أمريكى: مقذوف الحوثيين على السفينة الليبيرية تسبب فى نشوب حريق بها قصف
كتب محمد شعلان

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أكد مسئول أمريكي، أن مقذوفا يعتقد أنه مسيرة اطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، وأصاب السفينة التي ترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة المانية مما تسبب في نشوب حريق بها، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







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