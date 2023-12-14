السكر الحر على البطاقات التموينية بمنافذ المجمعات.. التموين توضح التفاصيل

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية مع صرف كميات إضافية لأصحاب البطاقات التموينية بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو للمستفيدين من الدعم.

وتحرص وزارة التموين على توفير السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ، إضافة الى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ ، مع استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات