المجمعات الاستهلاكية تبدأ صرف 2 كيلو سكر إضافى لبطاقة التموين

كتب مدحت وهبة

بدأت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة من 20 الى 25% ،كما توفر الوزارة منتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات ، كما يتابع جهاز حماية المستهلك الأسواق والتأكد من جودة السلع المطروحة .