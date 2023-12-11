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زيادة 2 كيلو سكر إضافى على بطاقة التموين.. إنفو جراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:54 ص
زيادة 2 كيلو سكر إضافى على بطاقة التموين.. إنفو جراف مبادرة تخفيض أسعار السكر ، انفوجراف
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأثنين، صرف كميات إضافية من  سلعة السكر على بطاقات التموين لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق 

 

 

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"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار السكر ببطاقات التموين بعد زيادة الكميات المطروحة للمستفيدين
 

صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل بسعر 27 جنيها للكيلو ويسدد نقدا


صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو ويسدد نقداً .


استمرار صرف السكر  أيضا بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو من قيمة الدعم المخصص للبطاقة


توفر الوزارة ما يقرب من 30 الف طن سكر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو


توفير 65 ألف طن سكر على البطاقات بسعر مدعم 12.6 جنيه للكيلو
 

 

 

 







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