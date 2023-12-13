حصاد الوزارات.. التموين: ضخ سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تحدد الطلاب المسموح لهم أداء الامتحان ورقيا للأول والثانى الثانوى
وزارة التعليم تحدد مواعيد وآليات عقد امتحان الثانوى العام للترم الأول
الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن السرطان تستهدف المواطنين فوق سن 18 عاما
الصحة تكشف 5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام
التموين: ضخ سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية لصرف 2 كيلو إضافية على البطاقات
الصحة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام
مدارس تعلن استكمال تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر نوفمبر
وزارة التعليم: وضع أسئلة امتحانات الترم الأول وفق المواصفات لقياس نواتج التعلم
وزارة التعليم توجه طلبة الإعدادية بتلافى أخطاء استمارة التقدم للامتحانات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة