اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التموين: ضخ سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين: ضخ سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية سكر - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
التعليم تحدد الطلاب المسموح لهم أداء الامتحان ورقيا للأول والثانى الثانوى
 
وزارة التعليم تحدد مواعيد وآليات عقد امتحان الثانوى العام للترم الأول
 
الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن السرطان تستهدف المواطنين فوق سن 18 عاما
 
الصحة تكشف 5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام
 
التموين: ضخ سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية لصرف 2 كيلو إضافية على البطاقات
 
الصحة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام
 
مدارس تعلن استكمال تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر نوفمبر
 






حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

المجمعات الاستهلاكيه

وزاره التعليم

السرطان

وزاره الصحه

الاعتلال الكلوى



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