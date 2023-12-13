مدارس تعلن استكمال تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر نوفمبر

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أعلنت بعض المدارس عن بدء تقييم طلاب صفوف النقل فى اختبار شهر نوفمبر الأسبوع المقبل، حيث أوضحت المدارس أنه سيتم عقد اختبار شهر نوفمبر الماضى لصفوف النقل الأسبوع المقبل وتعقد الاختبارات فى جزء من اليوم الدراسى حسب طبيعة كل مادة دراسية، مضيفة أن التقييم الزامى ويجب الانتهاء منه لجميع الطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

جدير بالذكر أن طلاب النقل يؤدون اختبارين للشهر الأول تم فى أكتوبر الماضى وبداية نوفمبر والثانى نهاية نوفمبر الماضى وخلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مسيرة تطوير التعليم مستمرة، والوزارة مهتمة بالحوار المجتمعي ومشاركة كل الجهات المعنية بالتطوير، وجار الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالا للمناهج الجديدة في المرحله الابتدائية ثم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن المناهج ترتكز على المفاهيم الكبرى وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم التى تمكن الطلاب من البنية المعرفية وتطوير الذات والشخصية.

وأعلنت الوزارة الآليات التي تم تنفيذها حرصًا على انضباط سير العملية التعليمية، ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب جذب الطلاب للمدرسة، ومن بينها الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم أفضل المعلمين للتدريس بها بناء على رغبات الطلاب بأجور رمزية مخفضة، بالإضافة إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانًا والتى تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، وتتميز بتدريبات إلكترونية لتدريب الطلاب على الاختبارات والتقويم الذاتى لما درسوه؛ وذلك بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسى.