الصحة تكشف 5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان بـ 9 محافظات، تحت شعار «100 مليون صحة.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى عن تفاصيل المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام والخدمات المقدمة بها.

1- إطلاق المبادرة في 9 محافظات بالجمهورية ضمن أعمال المبادرة في المرحلة الثانية

2- المبادرة تشمل محافظات (القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).

3- المرحلة الأولى تشمل محافظات (إسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، بورسعيد).

4- مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر.

5- يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال الخط الساخن 15335.