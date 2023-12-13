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الصحة تكشف 5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 11:13 ص
الصحة تكشف 5 معلومات هامة عن المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان بـ 9 محافظات، تحت شعار «100 مليون صحة.
 
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى عن تفاصيل المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن الأورام والخدمات المقدمة بها.
 
1- إطلاق المبادرة في 9 محافظات بالجمهورية ضمن أعمال المبادرة في المرحلة الثانية 
 
2- المبادرة تشمل محافظات (القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر).
 
3- المرحلة الأولى  تشمل محافظات (إسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، بورسعيد).
 
4- مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر.
 
5- يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال الخط الساخن 15335.






وزارة الصحة

الاورام

الكشف المبكر عن الاورام

سرطان الرئة




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