مسيرة حاشدة لطلاب جامعة بورسعيد للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية.. صور

نظم طلاب وطالبات جامعة بورسعيد، مسيرة حاشدة شارك خلالها الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة وجميع أعضاء هيئة التدريس وذلك لتعزيز روح الإنتماء لدى الطلاب وإيماناً بالدور والوطنى والإيجابى مؤكدين حرصهم على حب ومصر استكمالا لمسيرة التنمية والديمقراطية التى بدأتها مصر، والحرص على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
يذكر أن هناك أكثر من 533 الف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.
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مسيرة-حاشدة-لطلاب-جامعة-بورسعيد-(1)
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