مسيرة حاشدة لطلاب جامعة بورسعيد للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية.. صور

يذكر أن هناك أكثر من 533 الف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.