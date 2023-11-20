سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك تتوعد المخالفين بالأسواق

تجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات.

كما ينسق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز مع الجهات المعنية من أجل توفير السلع والمنتجات وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق من خلال فروع الجهاز المنتشرة فى العديد من المحافظات.

على جانب آخر حذر قانون حماية المستهلك المخالفين من عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين حيث تصل العقوبة إلى الحبس والسجن المؤبد، إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعرضه للإصابة بمرض مزمن.