اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك تتوعد المخالفين بالأسواق

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:57 ص
سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك تتوعد المخالفين بالأسواق إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات.

 

كما ينسق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز مع الجهات المعنية من أجل توفير السلع والمنتجات وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق من خلال فروع الجهاز المنتشرة فى العديد من المحافظات.

 

على جانب آخر حذر قانون حماية المستهلك المخالفين من عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين حيث تصل العقوبة إلى الحبس والسجن المؤبد، إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعرضه للإصابة بمرض مزمن.

 







حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك

ى سيارات حماية المستهلك

رقابة الأسواق

شكاوى المواطنين أسعار السلع

شكاوى المواطنين لحماية المستهلك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة