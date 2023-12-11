استشارى تغذية يوضح علاقة وجبة الإفطار بفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

نصيحة خبراء التغذية الشهيرة فيما يخص وجبة الإفطار هى أنها أهم وجبة خلال اليوم، لكن هل صحيح أن تناولك وجبة إفطار صحية يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع.

أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أن تناول وجبة إفطار صحية لا يضمن فقط بقاء جسمك بصحة جيدة طوال اليوم، لكنه يساعد أيضًا فى الحفاظ على توازن مستوى السكر فى الدم، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن والحد من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وزيادة الطاقة.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأبحاث أثبت أن تخطى وجبة الإفطار يعرض الشخص لخطر السمنة والسكر، حيث أشارت نتائج بحث في اليابان كان لمدة 6 أيام فقط، أن الأطفال الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا معرضين لخطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع 2، وفى الأخير وجدوا أن لم يكن هناك فرق في نسبة الحرق بالجسم، لكن كان هناك اختلاف في نسبة سكر الدم ونسبة المجهود البدنى كانت أقل.

بحث آخر أجرى على المراهقين، حيث تم تقسيم المجموعة إلى أصحاب الوزن الطبيعى والذين يعانون من السمنة، وتبين أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ولم يتناولون وجبة الإفطار فقدوا الوزن بشكل أسرع لكن كان لديهم مجهود بدنى وتركيز أقل فى المدرسة ولديهم ارتفاع فى نسبة الكوليسترول بالدم، بينما الأشخاص الطبيعيين في الوزن حصلوا على وزن زائد.

وأضافت أن بحث آخر كان على البالغين فوق سن الـ18 أكد أن عدم تناول وجبة الإفطار لم يؤثر على كمية السعرات الحرارية فى اليوم، لكنه عرض الأشخاص لزيادة الوزن والسمنة، وقد يسبب اضطراب فى الأكل.