عشان صحتك.. 6 أطعمة تجنبها فى وجبة الإفطار

كتبت فاطمة ياسر

تعد وجبة الإفطار أهم الوجبات، فهي الوجبة الأولى في اليوم بعد فترة نوم تتراوح من 7 إلى 8 ساعات، ولذا يجب أن تكون صحية لأنها تساعد على استعادة حيوية الجسم ونشاطه طوال اليوم، ومصدر للطاقة، ويجب أن تكون غنية بالفيتامينات والمعادن.



وأشار التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن هناك أطعمة يجب تجنب تناولها في وجبة الإفطار، منها: - الحبوب السكرية أي الكورن فليكس