الفحص المبكر ضرورة.. أسباب الإصابة بسرطان الرئة وطرق الوقاية

كتبت رانيا عامر

سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا، ويعد سببا رئيسيا للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، وفى الغالب يصاب به كبار السن بداية من عمر 65 عاما أو أكبر، ونادرا ما يحدث سرطان الرئة لدى الشباب.

وهناك عوامل تؤدى لخطر الإصابة بهذا السرطان من بينها التدخين، وسيوضح هذا التقرير طرق الإجراءات الوقائية التي تحميك من هذا المرض، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

قالت جمعية السرطان الأمريكية (ACS)، إن سرطان الرئة غالبا ما يعتبر مرضا يصيب الأفراد عند الشيخوخة، إلا أنه يمكن أن يصاب به الشباب أيضا، وعلى الرغم من أن عوامل وأسباب الخطر بين الشباب قد تختلف عن تلك الموجودة لدى كبار السن، إلا أن التشخيص المبكر يظل الأولوية لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة من خطر الإصابة بهذا المرض.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن التدخين يظل السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، وهناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في الإصابة بهذا المرض لدى الشباب. وتشمل، التعرض للتدخين السلبي، والسموم البيئية، والاستعداد الوراثي.

وأكد التقرير، أن يمثل التدخين ما يقرب من 85٪ من جميع حالات سرطان الرئة.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

. التدخين السلبى .

. وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.

. تلوث الهواء .

.ونقص العناصر الغذائية يمكن أن يساهم أيضا في زيادة العبء.

ومن جانبه نصح الدكتور كوندان ميهتا، أخصائي أمراض الرئة بالهند الأشخاص، وخاصة الشباب، باتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب التدخين. ، ووضع أدوات حماية من تلوث الهواء.

العلامات تشير لخطر الإصابة بسرطان الرئة:

. السعال المستمر.

. ألم صدر.

. ضيق في التنفس.

. فقدان الوزن غير المبرر.

طرق الوقاية من إصابتك بسرطان الرئة :

. إقلاع عن التدخين.

.قم بإجراء فحوصات صحية منتظمة للكشف عن أي علامات إنذار مبكر.