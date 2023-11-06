الأعراض متشابهة.. كيف تفرق بين التهاب الصدر وسرطان الرئة؟

كتبت رانيا عامر

تتنشر عدوى البرد والإنفلونزا مع بداية فصل الخريف ودخول موسم الشتاء، وتتشابه أعراض التهابات الصدر مع نفس أعراض سرطان الرئة ، وسيعرض التقرير التالى الفرق بين التهابات الصدر وسرطان الرئة، وفقًا لما نشره موقع express البريطانى.

وأشار التقرير إلى أن أنواع الالتهابات الصدرية والتى تتمثل فى التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوى، قد تشترك في نفس أعراض سرطان الرئة، وإن التهاب الشعب الهوائية يحدث بسبب الفيروسات بينما الالتهاب الرئوى يحدث بشكل رئيسي بسبب البكتيريا، حيث تنتقل البكتيريا عندما يعطس الشخص المصاب وتخرج منه قطرات صغيرة من السوائل تحتوي على الفيروس المعدى في الهواء، حيث يمكن للآخرين استنشاقه.

أعراض عدوى الصدر تشمل الآتى: -سعال المستمر.

-سعال بلغم أصفر أو أخضر، أو سعال دم.

-ضيق التنفس أو التنفس السريع .

-الصفير.

-ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى).

-نبض سريع في القلب.

-ألم أو ضيق في الصدر.

-الشعور بالارتباك .

ويعافى معظم الأشخاص من عدوى الصدر في خلال غضون أسابيع.ولكن فإن السعال المستمر وضيق التنفس والألم غير المبرر يمكن أن تكون جميعها أعراض سرطان الرئة، كما أن التهابات الصدر المتكررة يمكن أن تكون أيضا علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

أعراض الإصابة بسرطة الرئة يجب الانتباه إليها: استمرار السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر علامة تشير الى خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وينطبق هذا أيضًا على التهابات الصدر المتكررة، حيث قد يكون ذلك علامة على وجود ورم.قد لا يكون سرطانا، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن التشخيص المبكر هو المفتاح لتحقيق نتائج أفضل.

-تغير في السعال الذي تعاني منه لفترة طويلة.

-سعال الدم.

-ألم في الصدر أو الكتف لا يتحسن.

-صوت أجش لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

-فقدان الشهية.

-فقدان الوزن غير المبرر.