الخارجية الأمريكية: السلطة الفلسطينية هى ما نبحث عنه لإدارة قطاع غزة

وكالات

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي "ما نبحث عنه لإدارة قطاع غزة في نهاية المطاف".

وذكرت أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن "السلطة الفلسطينية، كما نعلم جميعاً، هي الحكومة الفلسطينية الوحيدة التي خرجت من رحم اتفاقات أوسلو".

وأضافت: "مهما كانت أوجه قصورها، تبقى السلطة الفلسطينية حكومة الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكدة: "نحن نعتقد في نهاية المطاف أن أصوات وتطلعات الفلسطينيين يجب أن تمثل محور الحكم والأمن في مرحلة ما بعد الصراع في غزة".

وأشارت ليف إلى أن "وزارة الخارجية تبحث كل هذه القضايا في الوقت الراهن، وترغب في بدء تلك المناقشات عاجلاً وليس آجلاً"، وفقاً لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وقالت "سي إن إن"، إنه برغم محاولات الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بعدم احتلال غزة بعد الحرب، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار قلق المسؤولين الأمريكيين عندما قال الاثنين، إن إسرائيل ستضطلع بمسؤولية أمن غزة "لفترة غير محدودة".

وتعكس تصريحات ليف ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في طوكيو، الأربعاء، حين قال إن "السلام المستدام يجب أن يشمل إدارة بقيادة فلسطينية وتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".