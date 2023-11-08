مش بس الحمل.. أسباب متعددة للإصابة بالكلف منها اضطراب الغدة

كتبت مروة محمود الياس

الكلف أحد أبرز العلامات الجلدية المزعجة بشدة خاصة عند السيدات، فهى عبارة عن بقع داكنة أكثر عن باقى المناطق المحيطة بها، هذا ما أوضحه تقرير مفصل نشر فى موقع american acadmy dermatology

وتابع التقرير أن الكلف أو تغير لون الجلد دون غيره، مشكلة تفاجئ صاحبها فيتغير لون جبهته على سبيل المثال أو جوانب رقبته أو بين ثنايا جسمه الى درجة اغمق عن باقى أنحاء الجسم.

وتابع التقرير أن البعض يعتقد خطأ أن الحمل وحده هو الذي يسبب الإصابة بالكلف، إلا أن هناك الكثير من العوامل والمسببات التى تتسبب فى الإصابة بالكلف وتصبغات البشرة منها، التعب وبذل المجهود الشديد، هذا المجهود يعزز من نسب الهرمونات خاصة الكورتيزون والذى بدوره يصيب بهذه المشكلة.

وأوضح التقرير أيضا أن الغدة الدرقية واضطراباتها تتحكم بشكل كبير فى طبيعة الإصابة بالكلف من عدمه، فهى الغدة المسئولة عن عمل الهرمونات وتعزيز وظائف القلب، لذا يجب الاهتمام بسلامة هذه الغدة الهامة، ومتابعة اية حالة مرضية تطرأ عليها، والاستشارة لدى المختص الذى يحدد طريقة العلاج المناسب، حينها يصبح التخلص من الكلف ضرورياً.

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر فى موقع clevelandclinic أن الكلف يظهر فى كثير من الأحيان لمن يتعاطى ادوية بعينها، مثل علاجات تحديد النسل التى تتعاطاها بعض السيدات ولتركز الهرمونات بها يصبح الكلف أمرا محتملا، لذا ينصح التقرير بعدم تناول ايه أدوية الا بعد الرجوع الى الطبيب المختص.

ومن أبرز أسباب الاصابة بالكلف أيضا تعاطى الهرمونات الهامة والبديلة بعد سن اليأس، وهى هرمونات غنية بالبروجيسترون والاستروجين وهو ما يجعل متعاطيها عرضة للإصابة بالكلف، كذلك كريمات العناية بالبشرة تؤثر بشكل سلبى على حالة الكلف وتزيدها إذا ما اسرفت المرأة فى استخدامها.، وكذلك مستحضرات التجميل كلها تساعد على ظهور الكلف وتكرار هذه المشكلة، وينصح التقرير بضرورة الاهتمام بالعرض على المختص مجرد ظهور علامات بالجسم.