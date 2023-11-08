اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:26 م
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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الخطوات تمنع تدهور حالة مرضى ألزهايمر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الخطوات تمنع تدهور حالة مرضى ألزهايمر وزارة الصحة
كتب محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
الصحة: إصدار أكثر من 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين
 
اعرف إجراءات وزارة التموين لضبط الأسواق وطرح السكر للمستهلك بـ 27 جنيها
 
وزيرة التضامن: ارتفاع ميزانية بنك ناصر إلى 42.3 مليار جنيه
 
وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الخطوات تمنع تدهور حالة مرضى ألزهايمر
 

 







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الصحه

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