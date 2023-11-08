حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الخطوات تمنع تدهور حالة مرضى ألزهايمر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: إصدار أكثر من 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين
اعرف إجراءات وزارة التموين لضبط الأسواق وطرح السكر للمستهلك بـ 27 جنيها
وزيرة التضامن: ارتفاع ميزانية بنك ناصر إلى 42.3 مليار جنيه
وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الخطوات تمنع تدهور حالة مرضى ألزهايمر
وزير النقل: نعمل على تنفيذ استراتيجية لتحفيز الصناعات المغذية للسكة الحديد
وزارة الصحة: استحداث جلسات فصل البلازما ضمن نفقة الدولة لأول مرة
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