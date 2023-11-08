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وزير النقل: نعمل على تنفيذ استراتيجية لتحفيز الصناعات المغذية للسكة الحديد

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:25 م
وزير النقل: نعمل على تنفيذ استراتيجية لتحفيز الصناعات المغذية للسكة الحديد الفريق كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الصناعات المغذية هامة للغاية، ونعمل على تنفيذ استراتيجية لتحفيز صناعة النقل وسنخاطب مجلس الوزراء لتفعيل ذلك، أو إضافة الصناعات المغذية لصناعات السكة الحديد لأحد المصانع أو لشركة نيرك، مشيرا الى أن الصناعات المغذية هامة للغاية لتوطين صناعة السكة الحديد وسيكون هناك تحفيز لهم.
 
وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته فى جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، على هامش معرض النقل، أن القطاع الخاص لن يعمل مجانا، ولابد ان يحقق ارباحا للاستمرار، مشيرا الى أن الدولة تحرص على دعم الصناعات المحلية بشراء المنتج المحلى، مشيرا الى أن التصدير يعظم المكاسب للقطاع الخاص، قائلا:  نفضل من يتعاون مع الدولة وتقديم تسهيلات. 
 
ودعا وزير النقل، الرئيس التنفيذى لمجموعة موانىء هاتشنسون مصر، باستخدام قطار تالجو لسرعة وصوله من القاهرة للإسكندرية فى أقل من ساعتين، بدلا من استخدام السيارة والتى تصل فى وقت اكبر.






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