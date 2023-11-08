اعرف إجراءات وزارة التموين لضبط الأسواق وطرح السكر للمستهلك بـ 27 جنيها

كتب مدحت وهبة

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والحد من ارتفاع الأسعار حتى يتم طرح السكر في الأسواق بسعر 27 جنيه للمستهلك، وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات وزارة التموين للحد من ارتفاع أسعار السكر وتوفير للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.

يعامل السـكر الذى يتم طـرحه مـن خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطار الجهات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقـا للموقـع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صـرف السـكر منها، وتقوم مديريات التموين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم إنتـاج وصرف السكر السائب لشـركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

تقوم المديريات التموينية بالإشراف التام على عملية التعبئة، والتأكد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف على عمليـة التوزيع طبقـا للكشـوف الـتي يـتم تقـديمها مـن شركة التعبئـة " سـواء كـان هـذه سلاسل ومنافذ بيع او شوادر او محلات داخل المحافظة أو خارجها

في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها .

وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

وتقوم شركات الإنتاج إعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها ، والتزام شركات التعبئة بكتابة السعـر و الـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023