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وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الخطوات تمنع تدهور حالة مرضى ألزهايمر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:39 م
وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الخطوات تمنع تدهور حالة مرضى ألزهايمر وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الخطوات التى تساعد فى عدم تدهور حالة مريض ألزهايمر والتى تتضمن :
 
- الالتزام بالدواء المناسب للحالة 
- الاهتمام بتنظيم الحياة من حول المريض 
- يفضل أن يبقى فى منزله وعدم تغيير مكان الإقامة
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان وجود  6 أمور هامة يجب الابتعاد عنهم لتقليل فرص الإصابة بألزهايمر تضمنت:- 
 
1- زيادة الوزن.
2- السمنة والتدخين.
3- شرب الكحول. 
4-الخمول البدني. 
5-العزلة الاجتماعية.
6- الاكتئاب.
 
تشير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض ألزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.






وزارة الصحة

ألزهايمر

مرضى ألزهايمر



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