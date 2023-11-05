"‫‎تنمية الريف المصرى" توفر تقاوى القمح والفول للمزارعين.. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن إطلاق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية بمختلف أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وفى مقدمتها محصولى القمح والفول.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تتوافر تقاوى المحاصيل الشتوية المعتمدة، بالتعاون مع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية .

2- المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين، بما يشمل توفير التقاوى المعتمدة بأسعار مدعومة، و توفير الإرشادات الزراعية من خلال شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالمجان.

3- على من يرغب فى الإشتراك بتلك المبادرة والإستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها، سرعة التواصل مع مركز البحوث الزراعية لتسجيل إسمه وتحديد صنف التقاوى الذى يرغب فى زراعته والاستفادة بالخدمات المقدمة من المبادرة بشأنه.

‎4- يمكن توفير سيارة حكومية لنقل التقاوى المطلوبة لحد أدنى 6 أطنان للطلبية بعد تسديد قيمة التقاوى.

‎5- أماكن توافر التقاوى كفر الشيخ ، البحيرة، الغربية، القليوبية ، بنى سويف، سوهاج .