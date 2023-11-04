اليوم السابع
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السبت، 04 نوفمبر 2023 01:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار 24 ساعة.. وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمصر

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمصر وزارة الصحة - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمصر

المفتي: الكيان الإسرائيلي أصيب بالسعار وينفذ حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى

وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 44 مليون و939 ألف خدمة مجانية للمواطنين
وزير العمل: تنمية مهارات الشباب وربط التعليم بسوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس
استمرار صرف المنحة الاستثنائية للمعاشات بعد الزيادة من ماكينات الصرف الآلى
وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

 







وزاره الصحه

الزراعه

الرى

التموين

العمل

الكهرباء



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