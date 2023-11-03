مصدر بالكهرباء: تخفيف الأحمال ساعة واحدة بدلا من ساعتين اليوم الجمعة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء تلقى تعليمات صباح اليوم الجمعة بتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين اليوم الجمعة مرة واحدة على المواطنين وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز التحكم القومى بدأ في تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات منذ ظهر اليوم بدلا من 3200 ، موضحا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ابلعت التحكم القومى بأن غدا السبت سيتم اتخاذ القرار بشأن الاستمرار لمدة ساعة واحدة فقط ام العودة إلى التخفيف لمدة ساعتين وقفا لكمية الوقود المتاح.

وقال المصدر، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين بحد أقصي مرة واحدة يوميا ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعتين الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعتين غير ناتجة عن تخفيف الاحمال وإنما أعطال فنية طارئة.