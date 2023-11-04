أخبار مصر.. انطلاق اجتماع الأردن بمشاركة "شكرى" لبحث وقف العدوان على غزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إنطلاق الاجتماع التنسيقي العربى فى العاصمة الأردنية عَمّان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمى
انطلاق اجتماع الأردن بمشاركة وزراء خارجية لبحث وقف العدوان على غزة
انطلق قبل قليل، الاجتماع التنسيقي العربى فى العاصمة الأردنية عَمّان بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.
التحالف الوطنى يطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية لأهالى غزة
متحدث الخارجية: موقف عربي موحد سيتم نقله إلى وزير خارجية أمريكا في عمان
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.
مصدر بالكهرباء: عودة تخفيف الأحمال لمدة ساعة مرة واحدة يومياً
التعليم تتيح رابطا إلكترونيا لتوضيح أسباب عدم اجتياز "مسابقة 30 ألف معلم"
"القاهرة الإخبارية": تجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها، بتجهيز 50 شاحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى غزة.
سفير مصر بأثينا يستعرض جهود احتواء التصعيد فى غزة أمام رئيس برلمان اليونان
شارك السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان في لقاء سفراء دول المجموعة العربية المعتمدين في اليونان مع "كونستنتين تاسولاس"، رئيس البرلمان اليوناني، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع المسئولين اليونانيين لعرض موقف الدول العربية من التصعيد العسكري المتواصل ضد قطاع غزة.
الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال ليبدأ من 11 صباحا للواحدة بعد منتصف الليل
12 شهيدا و54 جريحا فى مجزرة إسرائيلية جديدة باستهداف مدرسة فى غزة
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 54 آخرين على الأقل جراء استهداف مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة.
الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها"
ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة
تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون.. عبد القادر وتاو وصلاح محسن بالهجوم
يواجه فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).
فى حراسة المرمى: مصطفي شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس.
خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر.
خط الهجوم: صلاح محسن
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