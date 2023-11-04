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تجهيز قافلتى مساعدات للتحالف الوطنى بالتعاون مع حياة كريمة لأهل غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:49 ص
تجهيز قافلتى مساعدات للتحالف الوطنى بالتعاون مع حياة كريمة لأهل غزة مساعدات فلسطين
كتب محمد عبد العظيم

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قالت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، إن مصر تجهز قافلتي مساعدات جديدتين نظمهما التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان، مؤكداً علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن  الأوضاع .

 

 







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