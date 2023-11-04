"الكهرباء" تدرس الاستعانة بـ"شعاع" لضمان عدم التلاعب بالعدادات الكودية

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تدرس الاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء للمرور على العدادات الكودية للتأكد من انتظام عملية الشحن و عدم التلاعب في العداد لضمان الحفاظ على حق الدولة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وضعت خطة لاستبدال نظام الممارسة بالعداد كودى مسبوق الدفع بشكل اجبارى لجميع سارقى التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية و لكن بشكل تدريجي ، كاشفاً أنه سيتم البدء فى تنفيذ التجربة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

و قال المصدر إن المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وجه بالبدء فى تشكيل لجنة من القطاع المالى و التجارى بالشركة لوضع خطة موسعة لحصر الاماكن انتشارا لسرقات التيار الكهربائي و التسبب فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والتى تجاوزت فى بعض الأماكن الـ40%.