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وزارة التربية والتعليم: انتهاء تحويلات الطلاب بالعام الدراسى الجديد

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 10:43 ص
وزارة التربية والتعليم: انتهاء تحويلات الطلاب بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الادارية
محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء مرحلة التحويلات للطلاب بين المدارس وبعضها بالعام الدراسى الجديد، مشددة على أن انتهاء مرحلة التحويلات تعمل على استقرار وانضباط الدراسة، خاصة مع انطلاق تقييمات الشهر لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام، مشددة على أن التحويلات التي تلقتها المدارس تمت في إطار الكثافات المتاحة حسب السن وحسب طبيعة كل مدرسة سواء خاصة أو رسمية لغات، إضافة إلى موافقات الوزير التي حددها القانون بـ" 10% فوق الكثافة الطلابية.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت الدراسة السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 
 
 
 






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