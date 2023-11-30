"حماة الوطن" ببورسعيد يستعرض إنجازات الدولة لدعم السيسى فى الانتخابات.. صور

بورسعيد - محمد عزام

عرض حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد فيلماً عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك مع انطلاق المؤتمر الجماهيري الحاشد، بالمركز الثقافي في نطاق حي الشرق، وذلك بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ولفيف من قيادات الحزب وأعضائه وعدد من الشخصيات العامة.

واستعرض المؤتمر الجماهيري الحاشد ببورسعيد إنجازات الرئيس السيسي في جميع القطاعات الخدمية، وتسليط الضوء على المشروعات العملاقة على أرض مصر ومحافظة بورسعيد، وجهود الدولة المصرية في القضايا المهمة إبرازها موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية في ربوع مصر.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات في 11 و12 و13 ديسمبر القادم، لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة رقم 1 رمز النجمة، لكي يشاهد العالم أن الشعب المصري يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.