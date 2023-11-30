محافظ الدقهلية: الدولة عملت على تمكين المرأة فى جميع المناصب

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس فعاليات مؤتمر دور المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرض إنجازاته منذ توليه وحتي الآن بالدقهلية والذي ينظمه حزب حماة الوطن بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والدكتورة شيماء ابو الحمايل امين مساعد حزب حماة الوطن بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، والدكتورة شذا حماد أمين المرأة بحزب حماة الوطن بالدقهلية ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعدد من كبير من أعضاء الحزب والمجلس القومي للمرأة وجامعة المنصورة.

وقال " مختار " اتوجه بخالص الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عبوره بمصر نحو بر الأمان رغم كل التحديات الدولية والإقليمية والمحلية التي واجهتها مصر وفي مقدمتها التحديات الأمنية وتوفير الأمن والاستقرار لمصر ولشعبها ، بالإضافة إلي التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة جراء أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس السيسي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً فمنذ اول يوم عمل علي تمكينها في المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة .

ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ، وصولاً الي رؤساء القطاعات والادارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل .

وأشار " مختار " الي أن المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان بداية من منصب رئيس مدينة ونواب لرؤساء المدن ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأستعرض "المحافظ " انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أرض الدقهلية حتي الآن مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاع .

كما أشار " مختار " الي أن ما تم إنفاقه علي محافظة الدقهليه لإقامة مشروعات قومية في كافة القطاعات في عهد الرئيس السيسي يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها وتقسيم مصر إلي محافظات .

والجدير بالذكر أن برنامج الحفل، تضمن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة أيات من القرآن الكريم ، والقاء كلمة للدكتورة شيماء ابو الحمايل امين مساعد حزب حماة الوطن عن دعم الرئيس للمرأة المصرية ، والقاء كلمة للدكتورة شذا حماد أمين المرأة بحزب حماة الوطن عن دور المرأة المصرية وتمكينها في جميع المناصب القيادية والإدارية في الدولة ، بالإضافة إلي عرض فيديو عن مكانة المرأة في عهد الرئيس السيسي ، وفيديو آخر عن الريادة والتميز للمرأة المصرية.

والجدير بالذكر أن المرأة تولت العديد من المناصب بالجهاز التنفيذي لمحافظة الدقهلية حيث تم تولى عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 % ، و 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 95 نائب ونائبة بنسبة 40 % ، و عدد 32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27 % ، و 23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي عدد 57 مدير إدارة بنسبة 40 % .