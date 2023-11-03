وجبة الإفطار تحسن طاقتك وذاكرتك.. احرص عليها قبل الظهيرة

كتبت إيناس البنا

غالبا ما يتم تجاهل وجبة الإفطار، على الرغم من أنها أهم وجبة خلال اليوم، وأوضح الدكتور عبد الرحمن فصيح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة – قصر العينى- أن وجبة الإفطار أهم وجبة خلال اليوم بسبب أن الجسم يكون فى حالة راحة طوال فترة الـ 8 ساعات نوم ليلا ومعدل الأيض والحرق يكونان فى أقصى درجات الخمول، وفور الاستيقاظ ترتفع معدلات الحرق بالجسم، لذا يفضل تناول وجبة الإفطار قبل فترة الظهيرة.

وأضاف استشاري التغذيه العلاجية، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن وجبة الإفطار تعمل على تعديل وتحسين المزاج بصورة كبيرة وتحسن الذاكرة، موضحا أن من أسباب عدم إهمال وجبة الإفطار أن الحرق إذا لم تتناول الطعام لفترة طويلة يقل، وذلك لأن الجسم يقوم بتخزين الدهون خوفًا من عدم قدرته على إيجاد مصدر طاقة بعد فترة، لذلك إذا لم تحصل على وجبة الإفطار سوف تشعر بجوع أكبر وستقوم بتناول كميات كبيرة بشراهة أكبر .

وعن أسباب تناولك الكثير من الطعام وقت الجوع، أوضح الطبيب أن الجسم يكون فى حالة حرمان من الطعام فترة طويلة وبالتالى يقوم بتعويض الأكل فى الوجبة الثانية بكميات كبيرة لأنك حرمت جسمك من الطعام والطاقة فيحاول أن يعوض الدهون والطاقة المفقودة.

ووجبة الإفطار غالباً بتكون خفيفة لكن مكوناتها الغذائية متكاملة، فيجب أن تحتوى على ألياف مثل الخيار والورقيات الخضراء، والبروتين أهم شئ لبناء العضلات منه الفول والبيض والجبن، بجانب الكربوهيدارت المعقدة مثل العيش البلدى أو خبز الحبة الكاملة .