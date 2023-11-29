المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهما فى القضية رقم 15828 لسنة 2021 جنايات ثانى الزقازيق، والمقيدة برقم 3502 لسنة كلى جنوب الزقازيق، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من" محمد. م.خ"، 30 عاما، سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، يتهم فيه كل من: "مصطفى. م.إ" 24 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بمركز أبو كبير، و"محمد. الـ. ع" 28 عاما، حاصل على دبلوم زراعة، والمقيم بمركز كفر صقر، بسرقة دراجته البخارية "توك توك" بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.