أسباب وأعراض الفيروس المخلوي التنفسي عند الأطفال

كتبت فاطمة ياسر

يصاب بعض الأطفال بالالتهاب التنفسي المخلوي، ويعد هذا المرض من الأمراض التنفسية التي تؤثر في بعض الأحيان على صحة الرئتين، وتعرض الطفل لمشاكل في التنفس.ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " kidshealth"، سنتعرف على كل ما يخص فيروس المخلوي التنفسي.

ما الفيروس المخلوي التنفسي؟



يعد الفيروس المخلوي التنفسي سببًا رئيسيًا لأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، وعادة ما يسبب الفيروس نزلات البرد، ولكن في بعض الأحيان يصيب الرئتين وممرات التنفس ويمكن أن يسبب مشاكل في التنفس عند الرضع والأطفال الصغار.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي



قد يعاني الأطفال المصابون بفيروس المخلوي التنفسي من أعراض البرد، مثل:

-انسداد أو سيلان الأنف

-إلتهاب الحلق

-صداع خفيف

-سعال

-حمى

-فقدان الشهية

-الإعياء.

وأعراض الخطر التي تظهر لدى بعض المصابين هي:

-يكافح الطفل من أجل التقاط أنفاسهم.

-يشعر بالنعاس الشديد

-لديه شفاه أو أظافر زرقاء.

مضاعفات الفيروس المخلوي التنفسي



في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي عدوى الفيروس المخلوي التنفسي إلى:

- الالتهاب الرئوي، وخاصة عند الأطفال المبتسرين، والرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة والأطفال الذين يعانون من أمراض تؤثر على الرئتين أو القلب أو الجهاز المناعي.

-الجفاف، أي قلة عدد التبول لدى الأطفال.

-يصاب بالحمى بعد الإصابة بنزلة برد أو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

-يعاني من السعال الصعب.

-كان يعاني من صعوبة أو تنفس سريع.

أسباب الإصابة بالالتهاب المخلوي لدى الأطفال



ينتشر من خلال الرذاذ المحتوي على الفيروس عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب، كما يمكن أن يعيش على الأسطح وعلى الأيدي والملابس، ولذلك يمكن أن يصاب الناس به إذا لمسوا شيئًا ملوثًا.

ويمكن أن ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي بسرعة من خلال المدارس ومراكز رعاية الأطفال.

وتعد عدوى الفيروس المخلوي التنفسي أكثر شيوعًا في الفترة من الخريف وحتى الربيع، ولكن خلال جائحة كورونا، بدأت في وقت مبكر واستمرت لفترة أطول، عادةً ما تستمر أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن الفيروس المخلوي التنفسي مثل الالتهاب الرئوي لمدة أسبوع ، ولكن بعض الأعراض، مثل السعال، يمكن أن تستمر عدة أسابيع.