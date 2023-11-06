مدير تطعيمات المصل واللقاح: بدء توافر لقاح الفيروس المخلوى التنفسى لحديثى الولادة

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب فصل الشتاء تنتشر الفيروسات سريعًا بسبب انخفاض درجات الحرارة وكثرة التواجد فى أماكن مغلقة مع قلة التهوية، وكثيرًا ما يصاب الأطفال وحديثى الولادة سريعا بالعدوى من هذه الفيروسات المخلوى التنفسى

من جانبه كشف الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح، عن بدء توافر أجسام مضادة لحديثى الولادة ضد فيروس المخلوى التنفسى لحديثى الولادة، والأطفال الكبار وتصرف حسب احتياج حالة الطفل بروشتة طبيب.

وأوضاف مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفيروس المخلوى التنفسي هو سبب رئيسي لأمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال الصغار، بسبب أنه فيروس معد جدًا وشائع لدى الأطفال، تشمل أعراضه سيلان الأنف وانخفاض الشهية والسعال والعطس والحمى والصفير.

وتختفي معظم حالات العدوى بفيروس الفيروس المخلوي التنفسي في غضون أسبوع أو أسبوعي، لكن يجب التوجه للطبيب إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس، أو لا يشرب سوائل كافية، أو يعاني من أعراض تزداد سوءًا.

عادة ما تظهر أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تدريجياً وتظهر في غضون 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة.

بينما تستمر العدوى عادةً حوالي أسبوع، قد تستمر بعض الحالات عدة أسابيع، ويمكن أن ينتشر الفيروس المخلوى التنفسي بسرعة من خلال المدارس ومراكز رعاية الأطفال.