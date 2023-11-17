خبراء يحذرون من ظهور "وباء ثلاثى".. وللوقاية التطعيم الحل

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع "nypost"، تقريرًا يوضح تحذير خبراء الصحة من حدوث وباء ثلاثي من الأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي، مؤكدًا ضرورة أخذ التطيعمات الخاصة بهذه الأمراض للحماية من التعرض للمضاعفات المتربة عليهم التي قد تصل للوفاة.

وحذر الدكتور نيراف شاه، النائب الرئيسي لمدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من الاستهانة بالأنفلونزا، موضحا أنها ليست مجرد نزلة برد، بل تعد مرضا خطيرا يمكن أن يتسبب في دخول المصاب للمستشفي ويعرض حياته للخطر.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فأن هناك زيادة بنسبة 3% في الإصابة بالأنفلونزا الأسبوع الماضي في بعض البلدان، لافتا أنه خلال موسم الأنفلونزا 2021-2022، كان هناك نحو 9 ملايين حالة أنفلونزا في الولايات المتحدة، مما أدى إلى دخول حوالي 100 ألف شخص إلى المستشفى وما يقدر بنحو 5000 حالة وفاة.

وبالمقارنة، خلال موسم الأنفلونزا 2017-2018، كان هناك ما يقدر بنحو 41 مليون حالة أنفلونزا، مع 710.000 حالة دخول إلى المستشفى و52.000 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

وأوضح الخبراء، أن الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا هم كبار السن والنساء الحوامل والرضع، ولذا عليهم توخي الحذر وأخذ التطعيم الخاص بها لتقليل فرص الإصابة.

وأكد خبراء الصحة، علي ضرورة أخذ اللقاح المعزز لفيروس كورونا، بالإضافة إلي لقاح الفيروس المخلوي التنفسي فهناك نوعان من اللقاح معتمدان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لفيروس المخلوي التنفسي واحد منهم لكبار السن والأخر للنساء الحوامل لحماية أطفالهن حديثي الولادة من الفيروس.

وحث خبراء الصحة علي ضرورة أخذ اللقاحات الخاصة بالفيروسات الثلاثة للحماية وتقليل فرص انتشار العدوي.

وقال الدكتور إريك سيوي بينيا، نائب رئيس الصحة العالمية في نورثويل هيلث، أن تأجيل أو تخطي التطعيمات التي تحميك من الإصابة بالفيروسات الثلاثة تعرضك للخطر، ولذا عليك الذهاب لأي مكتب صحة وأخذ اللقاحات الخاصة بالأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي بدون موعد لمنع الإصابة بالمرض وحمايتك من التعرض لأي مضاعفات صحية قد تصل للوفاة.