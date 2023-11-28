قوى مناعتك بدون زيادة فى الوزن.. مكسرات وفواكه مجففة مفيدة في الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

هل ترغب في تناول الفواكه المجففة والمكسرات دون التعرض لزيادة الوزن وفي نفس الوقت ترغب في تقوية مناعتك؟.. إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه يقدم لك أبرز أنواعهم غير المسببة لزيادة الوزن، وذلك وفقًا لموقع timesofindia، ومنها:

- اللوز

يحتوي علي نسبة عالية من البروتين، والدهون الصحية، والأوميجا 3، والفيتامينات، والمغنسيوم والفسفور، وتناول حفنة لا تتعدي ال10 حبات تساهم في تحسن مناعتك، والحد من الإصابة بالأمراض، وأيضا تعمل علي فقدان الوزن ولكن عند عدم الإسراف في تناوله، واللوز يعتبر غذاء جيد غني بالألياف التي تحسن صحة الجهاز الهضمي.

- التمر

يعتبر مصدر جيد للطاقة، فهو يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم، والمغنسيوم، وعنصر النحاس، وولذا يمكنك تناوله ولكن دون الإسراف في تناوله، أو وضع حبة منه في العصير.

-​ الزبيب​

غني بالحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ولذا تناوله يعتبر من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية جهازك المناعي، ولذا يمكن إضافتها إلى دقيق الشوفان أو الزبادي أو استخدامها في الخبز للحصول على حلاوة طبيعية.

- التين المجفف

يعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، ولذا يمكن إضافة التين إلى الحبوب أو الزبادي أو تناوله كوجبة خفيفة.

- المشمش

يحتوي علي فيتامين أ والبوتاسيوم والألياف الغذائية، كما أنه يقدم كوجبة خفيفة عند اتباع الحميات الغذائية.

- عين الجمل

يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف والمعادن الأساسية مثل النحاس والمنجنيز، ولذا تناوله يساعدك في الحصول علي مناعة قوية.