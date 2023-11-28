اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. التعليم تجهز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة وتمنح طلابها إجازة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تجهز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة وتمنح طلابها إجازة لجنة انتخابية
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: 

المدارس تواصل عقد اختبار شهر نوفمبر خلال اليوم الدراسي لصفوف النقل

"التعليم" تجهز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة.. ومنح إجازة لطلابها
 
وزيرة الهجرة تلتقى أقطاب وأبناء الجالية المصرية بالعاصمة الإيطالية روما
 
هيئة الدواء: صادرات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.16 مليار دولار العام الحالى
 

 







اخبار 24 ساعه

المدارس

التربيه والتعليم

انتخابات الرئاسه

وزيره الهجره

هيئه الدواء

الاستثمار المجتمعى

وزاره الاوقاف



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