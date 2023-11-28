أخبار 24 ساعة.. التعليم تجهز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة وتمنح طلابها إجازة

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
المدارس تواصل عقد اختبار شهر نوفمبر خلال اليوم الدراسي لصفوف النقل
"التعليم" تجهز 8563 مدرسة لانتخابات الرئاسة.. ومنح إجازة لطلابها
وزيرة الهجرة تلتقى أقطاب وأبناء الجالية المصرية بالعاصمة الإيطالية روما
هيئة الدواء: صادرات مصر من الأدوية بلغت نحو 1.16 مليار دولار العام الحالى
وزيرة التضامن تشهد جلسة الشراكات الفعالة لإحداث التنمية بمؤتمر الاستثمار المجتمعى
وزارة الأوقاف تنشر جانب من البرنامج الرمضانى بمسجد الإمام الحسين
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