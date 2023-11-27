المدارس تواصل عقد اختبار شهر نوفمبر خلال اليوم الدراسي لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

تواصل المدارس تقييم الطلاب باختبار شهر نوفمبر ل صفوف النقل ، حيث تعقد المدارس الاختبار الشهرى للطلاب وفق الجداول المعلنة فى جزء من اليوم الدراسى بمعدل حصة دراسية لكل مادة من المواد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة من منهج الشهر هى عبارة عن جزئيات قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمقرر الدراسى لشهر نوفمبر الجارى، مشددة على ضرورة حضور الطلاب الامتحان والتقييم حيث أن درجات الطالب تضاف إلى مجموع الدرجات بامتحان الفصل الدراسي الأول .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.